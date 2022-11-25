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Главный полицейский Туркестанской области подарил самокат особенному мальчику

Полицейский подарил самокат Фото: polisia.kz
Глава Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов подарил электросамокат особенному ребенку, мечтающему стать полицейским, сообщает Zakon.kz

22 ноября в Департамент полиции Туркестанской области на имя Мурата Кабденова поступило необычное письмо, автором которого был 12-летний Азамат Мутали.

В нем ребенок рассказал, что обучается на дому, в будущем мечтает стать полицейским. Мальчик также написал, что хочет покататься на электросамокате. Глава ведомства решил встретиться с Азаматом лично и исполнить его мечту.

Он познакомился с мальчиком и его семьей за дастарханом. Ребенок, не скрывая своей радости, поблагодарил главного полицейского области за исполнение его мечты.

А Мурат Кабденов научил мальчика пользоваться электросамокатом и сфотографировался с ним на память.

15 октября подростки в Жетысайском районе сняли на телефон вора, совершившего кражи в нескольких домах, за что полицейские их и наградили.

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