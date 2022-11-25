Синоптики обещают погоду без осадков 26 ноября на большей части Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, с чем ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха.

"На востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, временами – сильный снег, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метел". РГП "Казгидромет"

В Жетысуской, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на юге, востоке Абайской, ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей – сильный снег.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -26...-28°С, днем -23...-25°С.

В Алматы – переменная облачность, днем осадки (преимущественно снег). Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 2-7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+2°С, днем с дальнейшим понижением.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +8...+10°С.