Требования по установке антенн сотовой связи на домах изменят с 2023 года

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева прокомментировала вопрос о том, смогут ли с 2023 года сотовые операторы устанавливать антенны на крышах жилых домов без разрешения жителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смышляева сообщила, что такое заявление не совсем соответствует действительности.

"Не совсем так, что без разрешения жителей – здесь просто будут работать разумные механизмы: когда коллегиальное решение будет приниматься, будь то ОСИ или советом дома, тогда мнение жителей однозначно будет учитываться. Сейчас мы этот механизм как раз обсуждаем". Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

По словам депутата, сейчас учитывается весь диапазон мнений, и "если хотя бы один житель дома не согласен, то антенна не устанавливается, и весь дом находится без связи".

Смышляева считает, что должно быть какое-то коллегиальное, консолидированное мнение дома с учетом всех "за" и "против".

"В будущем связь станет обязательной частью общедомовой инфраструктуры. То есть застройщики, когда будет проектироваться дом, должны будут предусмотреть место для размещения узлов связи. Это очень важно. Соответственно, при таком подходе у жителей не будет антенн над головой – они будут стоять в определенном, выделенном для этого месте, и будет решен вопрос безопасности". Екатерина Смышляева

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