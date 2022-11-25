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Пропускную способность по Транскаспийскому коридору увеличат к 2025 году

Актау, МИД, сфера транспорт Фото: gov.kz
Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция подписали "Дорожную карту" по синхронному устранению "узких" мест и развитию "Среднего коридора" на 2022-2027 годы. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 10 млн грузов по Транскаспийскому коридору к 2025, сообщает Zakon.kz.

Главы ведомств и министры в сфере транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции рассмотрели вопросы по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов в Актау 25 ноября.  

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди рассказал о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и "Среднего коридора".

"Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие и открытый диалог для более полного раскрытия транзитно-транспортного потенциала всего Каспийского региона", – сказал глава МИД Казахстана.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев подчеркнул необходимость принятия конкретных решений по развитию Транскаспийского коридора. По этому коридору многократно возросла нагрузка по перевозке грузов.

"За 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн грузов, что в два раза превысило показатели прошлого года", – подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Участники обсудили основные направления по развитию транспортного потенциала. 

25 августа директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов отметил в интервью Zakon.kz, что на сегодняшний день наблюдается недостаточная эффективность логистики доставки и транзита товаров через Транскаспийский международный транспортный маршрут. 


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