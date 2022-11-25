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Что сказал тренер команды Саудовской Аравии перед тем, как они победили Аргентину

Футбол ЧМ Фраза Фото: Instagram/herve.renard.hr
Представители сборной Саудовской Аравии опубликовали на своем официальном канале видео, из раздевалки команды до и после матча ЧМ-2022 против Аргентины, когда они выиграли 2:1. Запоминающимся моментом стала мотивационная речь наставника саудитов Эрве Ренара, сообщает Zakon.kz.

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Саудиты проиграли первый тайм со счетом 0:1. Затем после начала второго тайма они забили сразу два гола за 5 минут. Как оказалось, на этот комбэк их в перерыве настроил французский специалист Эрве Ренар.

"Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите. Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним. Разве вы не чувствуете, что мы способны вернуться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют слабо! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!"Эрве Ренар, главный тренер сборной Саудовской Аравии

 

В следующем матче команда Саудовской сыграет с Польшей, Аргентина встретится с Мексикой. Обе игры пройдут 26-го ноября.

В таблице подгруппы "С" на первом месте находится Саудовская Аравия (3 очка), далее Польша и Мексика (1), Аргентина без баллов.

24 ноября Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре в игре Португалии и Ганы.

  

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