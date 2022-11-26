Очередной апокалипсис: суперкомпьютер предсказал скорую гибель человечества

Предсказание о гибели всего живого к 2050 году сделал компьютер, созданный еще в 1973 году, сообщает Zakon.kz

Машина, как пишет Daily Star, до сих пор работает и иногда дает правдивые прогнозы. Так, сбылись предсказания о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

По версии суперкомпьютера World One, при отсутствии мер в 2040–2050 годах загрязнение окружающей среды станет таким ядовитым, что будет убивать людей, и это, следовательно, спровоцирует уменьшение популяции Земли.

При этом, согласно прогнозу, экологически чистые автомобили и строгий контроль рождаемости не в силах переломить ситуацию.