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Десять суток за кокпар: суд вынес решение нарушителям из Алматинской области

Десять суток за кокпар: суд вынес решение нарушителям из Алматинской области Фото: pixabay
Пятерых участников кокпара на трассе Алматы-Бишкек суд приговорил к 10 суткам ареста за нарушение общественного порядка, сообщает Zakon.kz

Как отмечается, вина всех участников кокпара доказана собранными материалами. Дело было заведено по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественных местах).

"В суде установлено, что 21 ноября в 21:00 пятеро граждан устроили кокпар на республиканской трассе Алматы-Бишкек возле посёлка Райымбек, тем самым выразили неуважение к окружающим, нарушили общественный порядок и спокойствие физических лиц. В суде правонарушители вину признали полностью, раскаялись в содеянном, просили прощения у всех потерпевших, просили не применять в отношении них строгое наказание".Карасайский суд

Каждому правонарушителю назначен административный арест сроком на 10 суток. Постановления суда не вступили в законную силу.

В Алматинской области часто находятся любители кокпара. Полицейские постоянно задерживают участников и привлекают к админответственности.

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