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Михаил Кукушкин получил путевку в полуфинал "Челленджера"

Теннис Полуфинал Италия Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, особо не радующий результатами в последнее время, сумел заработать себе место в полуфинале "Челленджера" на турнире в итальянском городе Андрия, сообщает Zakon.kz.

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223-я ракетка мира Михаил Кукушкин в четвертьфинале турнира с призовым фондом более 45 тыс. евро обыграл 122-го номера ATP из Австрии Юрия Родионова со счетом 6:0, 7:5. Для своей победы казахстанец затратил полтора часа игрового времени. 

Теперь, 26 ноября, в полуфинале Михаилу предстоит сразиться с первым номером этих состязаний, представителем ATP Топ-100, венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем (98-я ракетка мира).

Начало поединка в 22:30 по времени Астаны.

 

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