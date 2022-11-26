Михаил Кукушкин получил путевку в полуфинал "Челленджера"

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, особо не радующий результатами в последнее время, сумел заработать себе место в полуфинале "Челленджера" на турнире в итальянском городе Андрия, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

223-я ракетка мира Михаил Кукушкин в четвертьфинале турнира с призовым фондом более 45 тыс. евро обыграл 122-го номера ATP из Австрии Юрия Родионова со счетом 6:0, 7:5. Для своей победы казахстанец затратил полтора часа игрового времени.

Теперь, 26 ноября, в полуфинале Михаилу предстоит сразиться с первым номером этих состязаний, представителем ATP Топ-100, венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем (98-я ракетка мира).

Начало поединка в 22:30 по времени Астаны.