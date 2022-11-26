Стали известны подробности о гибели трехлетней девочки в больнице Алматинской области

В прокуратуре Енбекшиказахского района Алматинской области подтвердили, что к смерти ребенка привела врачебная халатность, сообщает Zakon.kz

Как заявил телеканалу "Алматы" старший прокурор Енбекшиказахской районной прокуратуры Медгат Кабдылкаиров врачи отстранены от работы.

"По отношению врачей, как я уже говорил, они были отстранены от работы. В настоящее время нужно ждать, какое будет принято процессуальное решение от департамента полиции Алматинской области" Медгат Кабдылкаиров.

Ранее сообщалось, что в Алматинской региональной клинической больнице в ночь с 6 на 7 октября скончался ребенок от геморрагического инсульта. Мать обвинила врачей в халатности.