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Стали известны подробности о гибели трехлетней девочки в больнице Алматинской области

Стали известны подробности о гибели трехлетней девочки в больнице Алматинской области Фото: pixabay
В прокуратуре Енбекшиказахского района Алматинской области подтвердили, что к смерти ребенка привела врачебная халатность, сообщает Zakon.kz

Как заявил телеканалу "Алматы" старший прокурор Енбекшиказахской районной прокуратуры Медгат Кабдылкаиров врачи отстранены от работы.

"По отношению врачей, как я уже говорил, они были отстранены от работы. В настоящее время нужно ждать, какое будет принято процессуальное решение от департамента полиции Алматинской области"Медгат Кабдылкаиров.

Ранее сообщалось, что в Алматинской региональной клинической больнице в ночь с 6 на 7 октября скончался ребенок от геморрагического инсульта. Мать обвинила врачей в халатности.

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