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Более 130 казахстанцев за сутки заболели коронавирусом

Более 130 казахстанцев за сутки заболели коронавирусом Фото: pixabay
За прошедшие сутки в РК коронавирусом заболели 131 человек. Днем ранее количество заболевших составило -139, сообщает Zakon.kz

По данным Минздрава РК, на 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 908 человек (–763+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 777 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее сообщали, что Китай ужесточил карантин из-за роста суточной заболеваемости коронавирусом.

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