Маск выразил готовность поддержать республиканца Десантиса на выборах президента

Американский предприниматель Илон Маск 25 ноября заявил о готовности поддержать кандидатуру республиканца Флорида Рона Десантиса на выборах президента США в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Известия", владелец Twitter написал в своем аккаунте, что ранее голосовал за Барака Обаму и, хоть и неохотно, за Джо Байдена, а не за республиканца Дональда Трампа.

"Но свобода слова является основой сильной демократии и должна иметь приоритет. Я предпочитаю на пост президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался". Илон Маск

После этого один из пользователей спросил Маска, поддерживал бы тот губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса на выборах в 2024, на что тот ответил положительно.

26 ноября Илон Маск не исключил того, что приступит к созданию своего альтернативного телефона, если Twitter уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android.