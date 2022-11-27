Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

СМИ узнали обстоятельства смерти главы МИД Беларуси

Глава МИД Беларуси, Владимир Макей, причины смерти Фото: Instagram/belarusmfa
По данным СМИ, глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался от последствий сердечного приступа, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Наша Нiва", дипломат перенес инфаркт дома, но не стал обращаться к за медицинской помощью. По данным издания, политик не посчитал, что существует угроза его жизни.

В воскресенье, 27 ноября, Владимир Макей собирался пойти в театр на постановку своей супруги, актрисы Веры Поляковой-Макей.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался на 65-м году жизни 26 ноября. Соболезнования в связи с его кончиной выразил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Читайте также

Требования по установке антенн сотовой связи на домах изменят с 2023 года

В Казахстане предложили субсидировать аренду жилья для неполных семей

Некоторые ветераны ВОВ до сих пор стоят в очереди на жилье в Казахстане

Павел Покровский
Беларусь
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Заявление МТСЗН РК
Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления