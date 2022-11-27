СМИ узнали обстоятельства смерти главы МИД Беларуси

По данным СМИ, глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался от последствий сердечного приступа, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Наша Нiва", дипломат перенес инфаркт дома, но не стал обращаться к за медицинской помощью. По данным издания, политик не посчитал, что существует угроза его жизни.

В воскресенье, 27 ноября, Владимир Макей собирался пойти в театр на постановку своей супруги, актрисы Веры Поляковой-Макей.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался на 65-м году жизни 26 ноября. Соболезнования в связи с его кончиной выразил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.