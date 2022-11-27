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Лечебное мыло по рецепту кочевников изготавливает сельчанка в ВКО

лечебное мыло кочевников, ВКО Фото: скриншот видео
Лечебное мыло из степных трав без содержания химии изготавливает жительница села Кайнар в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Забытые традиции мыловарения возрождает Бибатима Ыбырайханкызы. Каналу 24.kz она рассказала, что экологичный продукт на основе древнего рецепта обладает лечебными свойствами.

"Мыловарением занимаемся с тех пор, как переехали в Казахстан. Это мыло помогает от чесотки и любой сыпи, предотвращает зуд на коже и выпадение волос. Им даже можно мыть детей. Оно также хорошо смывает сажу".Бибатима Ыбырайханкызы

Процесс приготовления мыла своеобразный — траву сначала жгут, золу долго кипятят, затем воду процеживают. Белый порошок, который называют сахаром, затем снова кипятят, но уже в масле. В среднем из одного казана получается около двадцати кусков мыла.

Бибатима Ыбрайханкызы вернулась на родину из Китая 12 лет назад. Женщина говорит — старинному рецепту обучилась у матери еще в 17-летнем возрасте. Теперь семейный рецепт мыловарения перенимают уже внуки.

В сюжете говорится, что о мыле семьи Бибатимы знают далеко за пределами района и области. Национальный продукт заказывают из Алматы и Астаны.

22 октября сообщалось о вскрытии археологами кургана сакского воина с золотыми украшениями на окраине Алматы.

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