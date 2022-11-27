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Кинолог объяснил, почему собаки постоянно хотят есть

почему собаки постоянно хотят есть Фото: pixabay
В основе постоянного желания собак есть лежат особенности физиологического характера. Такое пояснение дал российский кинолог Владимир Голубев, сообщает Zakon.kz.

Многие питомцы могут просить у хозяев поесть даже спустя несколько минут после приема пищи, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, первое объяснение этому состоит в том, что собаки имеют короткий пищеварительный тракт и высокую кислотность желудка, что способствует быстрому перевариванию пищи.

"Во-вторых, особенность хищника в том, что у него должна быть мотивация к добыванию пищи, голодным это делается проще и с большим желанием", – разъяснил специалист.

В этой связи кинолог призвал следить за тем, чтобы питание собаки было сбалансированным. Тогда можно с уверенностью отказывать своему питомцу, когда он просит его докормить.

Вместе с тем повышенный аппетит у собак может быть вызван неполноценным питанием или проблемами со здоровьем. Например, нарушением обмена веществ, гастритом или паразитами.

"Изучите состав выбранного вами корма: там не должно быть ингредиентов низкого качества, ароматизаторов и вкусовых добавок. Все это вызывает еще больший аппетит и не дает ощущение сытости. Подбирайте корм, который перекроет энергетические потребности вашей собаки, а также не забывайте о физиологических особенностях вашего питомца", – порекомендовал кинолог.

Чтобы быть уверенным в том, что питомец постоянно просит есть по естественным причинам, эксперт посоветовал обратиться к ветеринарному врачу и исключить все проблемы со здоровьем.

22 октября кинолог рассказал о воспитании собаки для жизни в городе.

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