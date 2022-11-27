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Кукушкин спустя три года снова сыграет в финале "Челленджера"

Теннис Финал Италия Фото: ktf.kz
Третья ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вторую неделю подряд показывает очень хорошие результаты на европейских теннисных турнирах. Накануне казахстанец вышел в финал "Челленджера" на кортах Италии, тем самым повторив свое достижение трехлетней давности, сообщает Zakon.kz.

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На стадии полуфинала турнира в итальянском городе Андрия Кукушкин переиграл первый номер этих соревнований, 98-ю ракетку мирового рейтинга венгерского теннисиста Мартона Фучовича – 6:4, 6:4.

27 ноября Михаил Кукушкин сразится за титул, в соперники ему достался швейцарец Леонардо Рейди (197 АТР). Начало данного поединка – в 22:30 по времени Астаны. У казахстанского теннисиста есть шанс выиграть 15-й "Челленджер" за свою профессиональную карьеру в одиночном разряде.

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