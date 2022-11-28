Нефтяники случайно обнаружили древнее захоронение близ Актау
Фото: lada.kz
Нефтяники наткнулись на древнюю могилу во время рабочего процесса на территории месторождения Дунга в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
По данным Lada.kz, захоронение находится в 30-40 метрах от проезжей части после поворота в сторону моря на 36-м километре автодороги Актау - Форт-Шевченко. Могила стоит рядом с раскопанной траншеей. Ее огородили лентой.
"Надеемся, что эта находка поможет нашим археологам в их исследованиях", - отметили рабочие.
Фото: lada.kz
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ