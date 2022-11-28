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Нефтяники случайно обнаружили древнее захоронение близ Актау

нефтяники, древнее захоронение, Актау Фото: lada.kz
Нефтяники наткнулись на древнюю могилу во время рабочего процесса на территории месторождения Дунга в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, захоронение находится в 30-40 метрах от проезжей части после поворота в сторону моря на 36-м километре автодороги Актау - Форт-Шевченко. Могила стоит рядом с раскопанной траншеей. Ее огородили лентой.

"Надеемся, что эта находка поможет нашим археологам в их исследованиях", - отметили рабочие.

Захоронение, Актау, нефтяники

Фото: lada.kz

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Павел Покровский
Мангистауская область
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