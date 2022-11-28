Нефтяники случайно обнаружили древнее захоронение близ Актау

Фото: lada.kz

Нефтяники наткнулись на древнюю могилу во время рабочего процесса на территории месторождения Дунга в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

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