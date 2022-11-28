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Пассажиров рейсового автобуса эвакуировали с трассы в области Абай

Автобус застрял на трассе в области Абай, метель Фото: скриншот видео
Автобус с 40 пассажирами 27 ноября застрял на алматинской трассе в Урджарском районе, сообщает Zakon.kz.

По данным Polisia.kz, транспорт выехал из села Акжар Тарбагатайского района и не смог добраться до конечного места назначения из-за метели.

Сотрудники полиции и ЧС эвакуировали всех застрявших в пути пассажиров и разместили их в ближайшем населенном пункте.

В 12 областях Казахстана 28 ноября объявлено штормовое предупреждение.

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