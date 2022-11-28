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Ученые прочитали зашифрованное письмо императора Карла V

письмо, расшифровка, Карл V Фото: pixabay
Ученым удалось расшифровать текст письма главы Священной Римской империи Карла V, написанного им для своего посла 500 лет назад, сообщает Zakon.kz.

В публикации Hi-News.ru говорится, что в 1547 году монарх написал письмо своему послу Жану де Сен-Морису. Исследователям не удавалось узнать его содержание. На листке бумаги монарх начеркал множество непонятных символов с разнообразными закорючками и точками. Вероятно, этот шифр был разработан Карлом V и его подчиненными заранее.

В декабре 2021 года раскрыть тайну документа попыталась криптограф Сесиль Пьеро. Используя язык Python, она написала программу для расшифровки текста. Однако шифр оказался настолько сложным, что компьютеру для выполнения этой задачи потребовалось бы 13,8 млрд лет.

Криптограф обратилась за помощью к историку Камилле Десанкло. Та нашла другие письма, которые были отправлены послу Жану де Сен-Морису, и заметила, что на полях одного из них были нацарапаны подсказки для расшифровки текста. Оказалось, что в письмах он часто вставлял случайные символы, которые не имеют никакого значения и служат только как отвлекающий маневр.

В 2022 году криптограф и историк завершили расшифровку старинного текста. Письмо принадлежит периоду итальянских войн, когда между Францией и Испанией был заключен мир. Отношения между двумя сторонами все равно оставались напряженными. За три года до заключения мира погиб английский король Генрих VIII — один из главных союзников Карла V.

В письме, адресованном Жану де Сен-Морису, император выразил опасения насчет того, что находившийся под влиянием французского короля военачальник Пьер Строцци хочет его убить. Посол отправил ответ через месяц — он уверил Карла V, что его никто убивать не собирается и все это слухи.

Также в своем письме Карл V выражал свое стремление сохранить мир с Францией по крайней мере до тех пор, пока не подавит восстание Шмалькальдской лиги. Как поясняет издание, оно было направлено против него германскими князьями для сохранения протестантской веры — им не нравилось, что Карл V поддерживает Римского Папу и католичество.

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