Токаев назначил Наталью Годунову председателем Высшей аудиторской палаты

Касым-Жомарт Токаев 28 ноября назначил Наталью Годунову Председателем Высшей аудиторской палаты, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

"Назначить Годунову Наталью Николаевну Председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в тексте.

В Казахстане Высшая аудиторская палата заменила Счетный комитет.

Наталья Годунова родилась 24 мая 1972 года в Уральске.

Закончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и Финансовую академию при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.

Трудовой стаж:

· Экономист "Агропромбанк "Орал" город Уральск (1993-1996);

· Ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Западно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации (1997-1998);

· Главный специалист, заведующей отделом экономических реформ аппарата акима Западно-Казахстанской области (1998-2004);

· Директор департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2004-2005);

· Советник-экономист Торгового Представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (2005-2006);

· Советник акима Мангистауской области (2006-2009);

· Консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации (2009-2012);

· Советник Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013);

· Заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);

· Секретарь партии "Нұр Отан" (2015-12.2017);

· Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (12.2017-02.2018);

· Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (с 20.02.2018 - 2022).