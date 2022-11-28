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Назначены члены Высшей аудиторской палаты

Касым-Жомарт Токаев, назначение, члены Высшей аудиторской палаты, Тенгебаев, Каскин Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт 28 ноября назначил членами Высшей аудиторской палаты Каскина Тлегена и Ардака Тенгебаева, сообщает Zakon.kz.

"Каскин Тлеген Тулегенович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды.

На должность председателя Высшей аудиторской палаты назначена Наталья Годунова.

В Казахстане Высшая аудиторская палата заменила Счетный комитет.

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