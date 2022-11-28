Назначены члены Высшей аудиторской палаты
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт 28 ноября назначил членами Высшей аудиторской палаты Каскина Тлегена и Ардака Тенгебаева, сообщает Zakon.kz.
"Каскин Тлеген Тулегенович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;
Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды.
На должность председателя Высшей аудиторской палаты назначена Наталья Годунова.
В Казахстане Высшая аудиторская палата заменила Счетный комитет.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ