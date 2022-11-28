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Назначены члены Высшей аудиторской палаты

Высшая аудиторская палата Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт 28 ноября назначил членами Высшей аудиторской палаты Каскина Тлегена и Ардака Тенгебаева, сообщает Zakon.kz.

"Каскин Тлеген Тулегенович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится на сайте Акорды.

Ранее Каскин Тлеген занимал должность председателя Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области. Ардак Тенгебаев был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Каскин Тлеген родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области.

Член Высшей аудиторской палаты

Фото: astana.gov.kz

Окончил Курганскую академию сельского хозяйства (1994) и Академию государственной службы при президенте Республики Казахстан (2000).

Трудовой стаж:

  • слесарь Соколовского райпищекомбината (1987);

  • старший, ведущий специалист Соколовского филиала КАБ "Игілік-банк" (1994-1995);

  • председатель Комитета по экономике Соколовского района (1995-1997);

  • председатель Комитета по малому и среднему бизнесу Кызылжарского района (1997-1998);

  • слушатель академии (1998-2000);

  • главный инспектор аппарата акима Северо-Казахстанской области (2000-2001);

  • заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Северо-Казахстанской области (2001-2003);

  • начальник Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области (09.2003 – 07.2004);

  • аким Аккайынского района Северо-Казахстанской области (07.2004 – 04.2006);

  • руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (04.2006 – 11.2008);

  • заместитель акима Северо-Казахстанской области (11.2008 – 03.2010);

  • начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы – председатель Дисциплинарного совета в Северо-Казахстанской области (03.2010 – 07.2013);

  • начальник департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы города Астаны – председатель Дисциплинарного совета по городу Астане Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (07.2013 – 2014);

  • заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане – председатель дисциплинарного совета (2014-2015);

  • руководитель департамента – председатель Совета по этике Министерства по делам государственной службы РК по городу Астане (01.2016 – 10.2016);

  • руководитель департамента – председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане (21.10.2016 – 07.2018);

  • председатель ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области (с 07.2018 по 2022 год).

Ардак Тенгебаев родился в 1971 году в Тургайской области.

Член Высшей аудиторской палаты

Фото: gov.kz

В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности".

В 2002 году отучился в университете "Кайнар" по специальности "юриспруденция".

Трудовой стаж:

  • специалист Тургайского филиала АК "Казагропромбанка", город Аркалык (09.1993 – 01.1994);

  • старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК "Казагропромбанка", село Амангельды (01.1994 – 03.1996);

  • старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала "Казагромпромбанка", город Аркалык (04.1996 – 09.1996);

  • управляющий Амангельдинским районным филиалом АО "Казагропромбанк" (1993-1997);

  • налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по городу Алматы (1997-2003);

  • старший инспектор, начальник отдела, начальник управления Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы (2003-2004);

  • начальник отдела Налогового комитета "Парк информационных технологий" (2004-2005);

  • председатель Налогового комитета по городу Семипалатинску (2005-2007);

  • председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области (08.2007 – 05.2009);

  • начальник Специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (05.2009 – 04.2010);

  • заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2010 – 11.2012);

  • вице-министр финансов Республики Казахстан (11.2012 – 12.2016);

  • председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (14.12.2016 – 10.2018);

  • член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (с 02.2019 по 2022 год).

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