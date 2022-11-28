Назначены члены Высшей аудиторской палаты

Президент Казахстана Касым-Жомарт 28 ноября назначил членами Высшей аудиторской палаты Каскина Тлегена и Ардака Тенгебаева, сообщает Zakon.kz.

"Каскин Тлеген Тулегенович назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан;

Тенгебаев Ардак Мырзабаевич назначен членом Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится на сайте Акорды.

Ранее Каскин Тлеген занимал должность председателя Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области. Ардак Тенгебаев был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Каскин Тлеген родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области.

Фото: astana.gov.kz



Окончил Курганскую академию сельского хозяйства (1994) и Академию государственной службы при президенте Республики Казахстан (2000).

Трудовой стаж:

слесарь Соколовского райпищекомбината (1987);

старший, ведущий специалист Соколовского филиала КАБ "Игілік-банк" (1994-1995);

председатель Комитета по экономике Соколовского района (1995-1997);

председатель Комитета по малому и среднему бизнесу Кызылжарского района (1997-1998);

слушатель академии (1998-2000);

главный инспектор аппарата акима Северо-Казахстанской области (2000-2001);

заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Северо-Казахстанской области (2001-2003);

начальник Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области (09.2003 – 07.2004);

аким Аккайынского района Северо-Казахстанской области (07.2004 – 04.2006);

руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области (04.2006 – 11.2008);

заместитель акима Северо-Казахстанской области (11.2008 – 03.2010);

начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы – председатель Дисциплинарного совета в Северо-Казахстанской области (03.2010 – 07.2013);

начальник департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы города Астаны – председатель Дисциплинарного совета по городу Астане Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (07.2013 – 2014);

заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане – председатель дисциплинарного совета (2014-2015);

руководитель департамента – председатель Совета по этике Министерства по делам государственной службы РК по городу Астане (01.2016 – 10.2016);

руководитель департамента – председатель Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане (21.10.2016 – 07.2018);

председатель ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области (с 07.2018 по 2022 год).

Ардак Тенгебаев родился в 1971 году в Тургайской области.

Фото: gov.kz



В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности".

В 2002 году отучился в университете "Кайнар" по специальности "юриспруденция".

Трудовой стаж: