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94 случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус, заболеваемость Фото: pixabay
За прошедшие сутки в РК выявили 94 новых случая коронавируса, сообщает Zakon.kz.

На 28 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1007 человек (858 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 876 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Днем ранее в Казахстане выявили 107 человек с коронавирусом.

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Павел Покровский
COVID-19 Казахстан
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