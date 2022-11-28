94 случая коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Фото: pixabay
За прошедшие сутки в РК выявили 94 новых случая коронавируса, сообщает Zakon.kz.
На 28 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1007 человек (858 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 876 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;
• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Днем ранее в Казахстане выявили 107 человек с коронавирусом.
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