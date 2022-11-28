Пьяный алматинец устроил массовое ДТП и сбежал

В социальных сетях появилось видео, на кадрах пьяный водитель "угнанного" авто. Он просил не вызывать полицию, сообщает Zakon.kz.

27 ноября около 19:30 неустановленный водитель, управляя автомашиной Subaru, следовал по ул. Койчуманова в восточном направлении и допустил столкновения с автомашиной Volkswagen. После Volkswagen столкнулся с четырьмя припаркованными на обочине автомобилями.

В ДТП никто не пострадал. Позже виновник аварии покинул место ДТП.

"Факт ДТП расследуется УП Ауэзовского района. Между тем сотрудниками отдела розыска УМПС проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на розыск водителя и дальнейшее его задержание". Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов

Как отметили в полиции, сообщение об угоне указанного транспортного средства не поступало.

В феврале водитель BMW устроил массовое ДТП в Астане и попытался скрыться. В результате ДТП были госпитализированы семь человек.