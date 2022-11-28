Задержаны руководители двух медцентров за продажу фиктивных справок в Астане

В столице задержали двух руководителей медцентров. Руководители ТОО по предварительному сговору за деньги выписывали фиктивные медицинские справки, сообщает Zakon.kz.

Также за деньги они изготавливали листы временной нетрудоспоспособности, паспорта здоровья, санитарные книжки, справки формы №086, 075у. Их клиенты могли не посещать медорганизации.

В медицинском центре по пр. Тауелсиздик задержали 33-летнего руководителя. У него изъяли деньги, гербовые печати, медицинские штампы, связки отрывных корешков от медицинских справок, журналы регистрации, медицинские книжки, заполненные больничные листы с печатями.

Также задержан другой 33-летний руководитель медцентра по ул. Ауэзова. У него тоже нашли медицинские книжки, больничные листы, печати.

22 ноября спецназ задержал медработника в больнице в Астане. Он сбывал наркотики прямо на работе.