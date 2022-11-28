Россиянин, сбежавший от мобилизации, перелез через забор в Казахстан

Житель одной из деревень в Татарстане решил убежать от мобилизации и незаконно пересек границу с Казахстаном. За это его приговорили к условному сроку и выдворили из страны на 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Диапазон", из обвинения следует, что 33-летний россиянин перелез через ограждения на казахстанско-российской границе, тем самым незаконно проник на территорию другого государства.

Сам подсудимый в суде признался, что хотел выждать в Казахстане частичную мобилизацию.

Но официально пересечь границу не мог, так как ему выставили запрет на выезд, говорится в тексте.

В результате суд Мартукского района приговорил гражданина России к 6 месяцам лишения свободы условно, без пробационного контроля.

Кроме того, суд постановил выдворить его из Казахстана сроком на 5 лет.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.