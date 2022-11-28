Топ-4 причины, которые мешают выбраться из бедности

Бедность – это положение, когда не хватает денег даже на то, чтобы закрыть свои базовые потребности. По мнению психологов, есть несколько внутренних причин, по которым люди остаются в "капкане бедности", сообщает Zakon.kz.

1. Низкая самооценка

Cамооценка ощутимо влияет на человека. Человек с низкой самооценкой зачастую просто не верит, что может претендовать на хороший доход. Еще хуже, если он считает, что его по каким‑то причинам не заслуживает. Он соглашается на работу с плохими условиями и низким окладом, не просит повышения. А еще им легко манипулировать.

2. Стресс

Во время стресса все силы мобилизуются. С долговременным стрессом все гораздо хуже. Он влияет на мозг, и это может ухудшить память. Постоянные тревога и беспокойство мешают здраво оценивать обстановку и принимать верные решения, в том числе и финансовые.

3. Выученная беспомощность

Человек рождается беспомощным. Потом под влиянием обстоятельств и окружающего мира приобретает веру в то, что его действия приносят результат. Или не приобретает. Как бы то ни было, суть в том, что если кто‑то на протяжении своей жизни не имел позитивного опыта, не получал вознаграждения за свои усилия – он мирится с обстоятельствами. И с бедностью тоже.

4. Негативные установки

Установки черпаются отовсюду – из семьи, личного опыта, книг. Негативные установки могут заставлять бездействовать. Например, если у человека в голове прочно сидит установка, что все богатые – преступники, а он не хочет делать ничего противозаконного, то он не будет стремиться к большему доходу, пишет "Лайфхакер".

Все люди чего-то боятся, и это нормально. Но страх и фобия – разные вещи. Фобия – это постоянный страх, который не всегда можно логически объяснить. Редакция Zakon.kz подготовила подборку самых странных фобий.