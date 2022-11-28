Недовольный оказанными медуслугами вымогал 2 млн тенге

В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого, вымогавшего два миллиона тенге у медработника, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратилась женщина, работающая в одном из медицинских учреждений. Со слов потерпевшей, неизвестный мужчина путем угроз вымогает у нее два миллиона тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Жетысайском РОП по статье 194 ч. 1 УК РК "Вымогательство".

Подозреваемого задержали при получении около 1,5 миллиона тенге.

Как выяснилось, подозреваемый, якобы недовольный оказанными медицинскими услугами, вымогал у медработника крупную сумму денег, угрожая написать заявление вышестоящему руководству или добиться, чтобы ее уволили. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

В начале ноября в Астане лжеполицейский вымогал деньги у проституток. Подозреваемый приезжал к девушкам в квартиру. Он угрожал им привлечением к уголовной ответственности.