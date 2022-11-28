Казахстан заинтересован в развитии кооперационного сотрудничества с Россией
По словам Касым-Жомарта Токаева, одним из направлений, в котором особенно заинтересованы Казахстан и Россия, "является кооперационное сотрудничество".
"На сегодняшний день в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на сумму 23 млрд долларов с созданием порядка 30 тыс. рабочих мест. Это очень хороший показатель для промышленной кооперации между нашими странами". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Указал он и на важность модернизации логистических цепочек. При этом, по его словам, для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства. Это центр трансграничной торговли Евразии на территории Западно-Казахстанской области и на границе с РФ. Подобные торговые хабы, по словам главы государства, создаются и на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также на границе с Китаем.
"Данные хабы будут логистически увязаны с портами Актау и Курык, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой. Активно ведется работа по созданию современного контейнерного хаба на базе СЭЗ "Морской порт Актау". Мы планируем на их основе комплексно развивать кластеры международной торговли и производства. Уверен, что эта работа нужна и выгодна не только Казахстану, но и всему региону, и, конечно же, Российской Федерации".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций в экономику страны.
27 ноября 2022 года сообщалось, что президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию.