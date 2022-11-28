Диетолог объяснила, чем опасны мандарины

Из-за переедания мандаринами может возникнуть аллергическая реакция, рассказала диетолог Наталья Денисова, сообщает Zakon.kz.

Нужно с осторожностью употреблять фрукт людям с хроническими заболеваниями ЖКТ (гастритом, язвой, панкреатитом).

Эксперт пояснила, что фрукт содержит большое количество органических кислот. Из-за этого могут появиться изжога и боли. Не стоит злоупотреблять мандаринами людям с диабетом, так как во фруктах много сахара.

Диетолог посоветовала в день съедать не больше трех мандаринов, но только после приема пищи, иначе органические кислоты будут раздражать слизистую желудка.

Не стоит давать мандарины детям до года, пишет "Радио 1".

"Детям до трех лет лучше сначала дать одну дольку и понаблюдать за реакцией организма. Если все в порядке, то можно есть не больше одного мандарина в день. До года ребенку мандарины давать нельзя", – добавила Денисова.

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев назвал полезные фрукты для утреннего рациона. В утренний рацион полезно добавлять бананы, грейпфруты, киви и яблоки.