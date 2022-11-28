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Правительство РК планирует расширить пропускную способность погранперехода с КНР

Расширить китайское направление Фото: gov.kz
Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин рассказал о планах по увеличению транзитного грузопотока в китайском направлении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин на XVIII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана указал на рост товарооборота между Россией и Казахстаном.

При этом он добавил, что из пяти международных железнодорожных коридоров Казахстана – три, а также из восьми автомобильных коридоров – шесть синхронизированы с коридорами Российской Федерации.

"Для дальнейшего наращивания транзитного грузопотока мы прорабатываем вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем Бахты с дальнейшим строительством железнодорожной линии Аягоз – Бахты с терминалом пограничного перехода. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в китайском направлении до 20 млн тонн". Серик Жумангарин

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