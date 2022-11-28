Ограничено движение на участке трассы республиканского значения

На республиканской трассе от Астана до границы Павлодарской области введено ограничение движения для общественного и дизельного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в департаменте чрезвычайных ситуаций Акмолинской области, ограничение движения связано с ухудшением погоды и резким понижением до -30 °C.

28 ноября с 19:00 в связи с ограничением, введенным со стороны Павлодарской области, ограничено движение для общественных и дизельных транспортных средств на участке а/д республиканского значения: автодорог Астана – Ерейментау – Шидерты 16-200 км.

Кроме того, по сообщению алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" и алматинского ОФ ТОО "Казахавтодор", в связи с закрытием автодорог в Абайской области, вводится временное ограничено движение на автодороге республиканского значения Алматы – Оскемен – Ушарал – граница Абайской области (558-615 км).

Ограничение введено из-за угрозы безопасности дорожного движения в связи с понижением температуры воздуха ниже -30 °C.

Распространяются условия на пассажирских рейсовых автобусов, а также для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.