Почему правительство никого не наказало за ЧС в Экибастузе
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос, почему никого не наказали за ЧС в Экибастузе, передает корреспондент Zakon.kz.
Вице-премьер отметил, что ситуация в Экибастузе под контролем правительства.
"Я думаю, придет время наказывать, сначала с ситуацией нужно разобраться досконально".Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин
По его словам, Минздрав предоставляет оперативную информацию, сколько людей в больнице, сколько рожениц, детей.
"В случае ухудшения температуры запасной аэродром в Павлодаре уже подготовлен, нет никаких проблем в этом плане. То, что случилось, – это, конечно, неприятная вещь, ужасная. Все это связано вообще с износом".Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин
Ранее на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов вынести урок из ситуации в Экибастузе.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл утром в город, где организовали работу штаба.
В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
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