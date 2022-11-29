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Почему правительство никого не наказало за ЧС в Экибастузе

Жумангарин рассказал, почему правительство никого не наказало за ЧС в Экибастузе Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос, почему никого не наказали за ЧС в Экибастузе, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер отметил, что ситуация в Экибастузе под контролем правительства.

"Я думаю, придет время наказывать, сначала с ситуацией нужно разобраться досконально".Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

По его словам, Минздрав предоставляет оперативную информацию, сколько людей в больнице, сколько рожениц, детей.

"В случае ухудшения температуры запасной аэродром в Павлодаре уже подготовлен, нет никаких проблем в этом плане. То, что случилось, – это, конечно, неприятная вещь, ужасная. Все это связано вообще с износом".Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Ранее на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам регионов вынести урок из ситуации в Экибастузе.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл утром в город, где организовали работу штаба.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

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МТИ РК Жумангарин Серик Казахстан Экибастуз
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