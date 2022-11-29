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Свидетели рассказали подробности убийства алматинского врача Шумкова

Подробности дела об убийстве Шумкова Фото: Instagram/gastro.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоялось слушание по делу об убийстве гастроэнтеролога Шумкова. Были допрошены двое свидетелей – полицейский и водитель такси. Они рассказали подробности убийства, сообщает Zakon.kz.

Один из свидетелей, старший лейтенант ДП Алматы, патрульный Диас Омарханов рассказал, что после убийства врача в городе был объявлен план "Перехват". Полицейским удалось задержать подозреваемого Н. Турсынбаева на территории Алатауского района.

Как пояснил Омарханов, у подсудимого в момент его задержания, помимо охотничьего ружья, был обнаружен кухонный нож.

Следствию известно, что Турсынбаев несколько месяцев вел слежку за жертвой.

Кроме обвиняемого в убийстве в авто находился водитель известного в Казахстане перевозчика – Дидар Кырыкбаев. В этот день мужчина был на смене. Водитель такси рассказал суду подробности того дня.

В тот день очередным его пассажиром оказался Турсынбаев. Он пригрозил таксисту оружием и сказал, что если мужчина будет делать все, что он скажет, он его не тронет.

"Он направил в мою сторону оружие и сказал ехать, куда он укажет. После отобрал телефон, позвонил в медучреждение и записался на прием к врачу. А потом признался мне в убийстве. Я еще больше был напуган после услышанного. Турсынбаев сказал мне ехать в мкр. Шанырак и заплатил мне 30 тыс. тенге". Водитель такси Дидар Кырыкбаев

Убийство врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова произошло 4 апреля текущего года в Алматы. Подсудимый Турсынбаев, выследив врача, выстрелил в него из охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте происшествия.

На данный момент подсудимый находится в городском СИЗО. Турсынбаев свою вину признает не полностью.

Ранее, 22 ноября, вдова убитого врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова Асель Исабекова дала показания в суде, где озвучила свое требование о возмещении морального вреда в размере 100 млн тенге и компенсации затрат на погребение и найм адвоката – еще плюс 5 млн тенге.

Следующее заседание запланировано на 6 декабря.

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