В Европе продолжают расти цены на газ

В ходе торгов 29 ноября цена газовых фьючерсов с поставкой в декабре на голландском хабе TTF поднималась более чем на 6,5% к закрытию, следует из данных биржи ICE, сообщает Zakon.kz.

В верхней точке стоимость топлива поднялась до 1445 долларов (676 702 тенге) за тысячу кубометров.

Цены начали расти во второй половине ноября, после запуска отопительного сезона в Европе. Однако эти цены не сравнятся с рекордным показателем августа, когда стоимость выросла до 3801 доллара (1 780 031 тенге) за тысячу кубометров.

25 ноября в Евросоюзе договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, новые правила создадут возможности для стран-участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках.

26 ноября стало известно, что в Германии снизят цены на газ, электричество и тепло. Правительство уже утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители.