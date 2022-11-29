Twitter отказался бороться с дезинформацией по COVID-19

Социальная сеть Twitter отказывается от политики по борьбе с дезинформацией по COVID-19, говорится в правилах соцсети, сообщает Zakon.kz.

В 2020 году Twitter разработала обширный свод правил, которые были направлены на запрет "вредной дезинформации" о вирусе и вакцинах против него.

"С 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19", – говорится в правилах соцсети.

29 ноября владелец Twitter Илон Маск заявил, что корпорация Apple прекратила публиковать рекламу в приобретенной им Twitter.