Total построит в РК ветряную мельницу почти за 2 млрд.долларов

Компания Total Energies намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 гг. на юго-востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz

Как передает telegram-канал "Борт№1" об этом в ходе встреч Президента РК с руководителями крупных предприятий Франции сообщил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Total Energies Патрик Пуянне.

Стороны еще раз обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Пуянне, рассказал что Total Energies инвестировала в нашу страну 12 млрд долларов, и выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов.

Отметим предварительная стоимость строительства и ввода в эксплуатацию ветряной мельницы составит – 1,9 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что французская компания Alstom инвестирует 50 млн евро в сервис центры по обслуживанию электровозов в РК. Между Правительством РК и компанией Alstom сегодня было подписано соглашение о реализации данных проектов.