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Шымкентсткую многоэтажку полностью залило дождем

Шымкентсткую многоэтажку полностью залило дождем Фото: скриншот с видео
Бедствие терпят жители 108-квартирного девятиэтажного дома в микрорайоне Нурсат в Шымкенте. Нерадивые строители разобрали крышу прямо перед дождем и сейчас квартиры сверху до низу залило водой, сообщает Zakon.kz

Люди в панике, как передает телеканал КТК, нет ни света ни тепла, так как промокла электропроводка. Дом отключили от питания. А без электричества не работает насос, благодаря которому подается отопление. Они обращаются к властям и просят о помощи.

Как выяснилось в этом доме все жилье арендное, большинство жильцов – бывшие детдомовцы, остальные жители – переселенцы из бесперспективных сел.

Они рассказывают, много лет просили обратить внимание на их дырявую крышу. В этом году провели конкурс, но все процедуры закончили совсем недавно, и подрядчик взялся за ремонт только в ноябре. Накануне пришли рабочие и полностью разобрали крышу. На возмущение жильцов, мол, по прогнозу дожди, строители не обратили внимания.

По словам Руслана Джоева, он переехал сюда в 2014 году и с тех пор вынужден минимум дважды в год делать ремонт. Из-за протекающей крыши в его квартире постоянно сыплется штукатурка, сыреют обои. А после последнего дождя мужчина даже был вынужден увезти из дома детей.

Чиновники пообещали помочь. В управлении жилья заявили, что ответственность за ЧП ляжет на плечи подрядчика. Первым делом в срочном порядке накроют крышу.

"При обходе квартир будут устанавливаться факты повреждения, составляться дефектные акты. К этому приступят, когда подрядчик закончит крышу. При установлении ущерба, выявлении недостатков все будет устранено". заместитель руководителя управления жилья Шымкента Оспан Абиев.

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Елена Вебер
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