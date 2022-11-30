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Задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией на границе с Узбекистаном

Задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией на границе с Узбекистаном Фото: polisia.kz
30 ноября в ходе спецоперации МВД и КНБ задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой и организацией незаконной миграции на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области, граничащей с Узбекистаном, сообщает Zakon.kz

Как отметили в полиции, преступники работали на таможенном посту и осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам.

Так, за беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин.

Кроме того, они помогали незаконно пересекать границы гражданам соседней страны.

Кроме того, сообщается, что в ходе операции были изъяты крупные суммы денег, огнестрельное и холодное оружие, записи учета «черной кассы» и т.д.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц.

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