Задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией на границе с Узбекистаном
Как отметили в полиции, преступники работали на таможенном посту и осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам.
Так, за беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин.
Кроме того, они помогали незаконно пересекать границы гражданам соседней страны.
Кроме того, сообщается, что в ходе операции были изъяты крупные суммы денег, огнестрельное и холодное оружие, записи учета «черной кассы» и т.д.
В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц.