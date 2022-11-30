Стало известно, отчего умерла участница "Мисс Казахстан-2000"

У 37-летней актрисы театра Луны и участницы "Мисс Казахстан- 2000" Наталии Стешенко оторвался тромб. Это и стало причиной ее смерти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Московский комсомолец", врачи обнаружили у Стешенко тромбоэмболию.

До этого артистка никогда не жаловалась на здоровье, говорили ее коллеги по театру. Наталья немного не дожила до своего дня рождения. 3 декабря ей должно было исполниться 38 лет. В последний раз она выходила на сцену театра Луны 24 сентября, а в самом театре играла с 2006 года.

Ранее сообщалось, что актриса умерла у себя в квартире в Хамовниках по невыясненным обстоятельствам. 10-летний сын актрисы попросил соседей вызвать медиков, потому что мама сидела в кресле и вдруг внезапно потеряла сознание. Врачи не успели помочь женщине. При этом раньше она на здоровье никогда не жаловалась.

Наталия Семаго родилась 3 декабря 1984 года в Павлодаре, окончила музыкальную и математическую школу, а также ВГИК (мастерская Мирзоева и Соловьёва).

В 2000 году участвовала в "Мисс Казахстан".