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Суд оставил приговор убийце Томирис Байсафы без изменений

Суд оставил приговор убийце Томирис Байсафы без изменений Фото: Instagram / ahmetova_zhanna
13 лет тюрьмы для сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство казахстанской студентки МГИМО Томирис Байсафы. Такой приговор оставил в силе Мосгорсуд в пятницу 2 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, приговор остался Меджидову без изменений.

Хотя он был вынесен со второго раза: за год до этого присяжные другого, Никулинского, суда Москвы вынесли Меджидову оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

Меджидов 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО с высоты 14,7 метра. Томирис скончалась 3 мая в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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