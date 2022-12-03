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Министр здравоохранения заверила казахстанцев, что локдаун в стране вводить не будут

Министр здравоохранения заверила казахстанцев, что локдаун в стране вводить не будут Фото: pixabay
Никаких ограничительных мер в Казахстане пока не планируется, несмотря на то, что в соседнем Китае ужесточили ковидные ограничения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила глава Минздрава Ажар Гиният, сегодняшняя ситуация в Китае и в Казахстане сильно отличается.

Как отметила Гиният, с начала пандемии в Китае были очень жесткие ограничительные меры. Тем самым они локализовывали инфекцию и очень четко ограничивали.

"На сегодняшний день какой уровень коллективного иммунитета в Китае, я не знаю. Но у них нулевая терпимость, и на каждом возникновении заболевания идут ограничительные меры. Может, с этим связано недовольство населения", – прокомментировала Гиният журналистам МИА "Казинформ".

Она пояснила, что в нашей стране более 10 млн населения прошло вакцинацию, более 5 млн человек ревакцинировано. При коллективном иммунитете и более легком течении "Омикрона" никаких ограничительных мер не планируется.

Ранее сообщалось, что в стране циркулирует вариант штамма "Омикрон BQ.1.1" – "Цербер", а также другие варианты штамма.

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