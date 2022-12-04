Полиция расследует причины смерти пожилой пары и их внука в Абайской области

В МВД РК прокомментировали информацию по факту гибели 57-летнего мужчины, 56-летней женщины и их 3-летнего внука в селе Теристанбалы Жарминского района, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, начато досудебное расследование со всеми необходимыми экспертизами. Пока установлено, что признаков насильственной смерти нет.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УКП разглашению не подлежит.

Ранее сообщали, что в селе Теристанбалы произошла трагедия: бабушка с дедушкой и их трехлетний внук замерзли насмерть прямо на улице. Взрослые и с ними их внук пошли в гости. В какой-то момент женщина вышла на улицу, где уже разыгрался мороз, за ней ее муж и маленький внук.

Как выяснилось, все замерзли по очереди, ребенок кричал, замерзая на улице, но его тоже не удалось спасти.

В районном отделе полиции Жарминского района нам подтвердили данный факт. Как сообщается, позавчера прошли похороны семьи.