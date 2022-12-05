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В Казахстане количество ИП возросло почти на 26% за год

сотрудник Фото: pixabay
На 1 ноября этого года в стране зарегистрировали 1,5 млн субъектов индивидуального предпринимательства (ИП). Это на 20,4% больше, чем годом ранее, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

92,2% из них составили действующие ИП: 1,4 млн субъектов, годовой рост — на 25,6%. Это наибольший показатель роста за последние годы.

Большинство действующих индивидуальных предпринимателей работало в Алматы: 184,3 тыс. субъектов — на 53,8% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Туркестанская область (163,7 тыс. субъектов, плюс 21,9%) и Астана (130,6 тыс. субъектов, плюс 27,5%).

Меньше всего ИП действовало в Улытауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Более трети действующих ИП работало в торговле и авторемонте: 505,3 тыс. (+40,6% за год). В тройку ключевых отраслей занятости ИП также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (245,2 тыс., +0,9%) и операции с недвижимым имуществом (72,5 тыс., +11,6%), пишет ranking.kz.

Заметно выросло количество ИП в отраслях государственного управления, обороны и обязательного соцобеспечения (в 2,6 раза, однако лишь до 98 индивидуальных предпринимателей), а также, что показательнее из-за большого количества действующих субъектов, в обрабатывающей промышленности (на 77,4%, до 64,8 тыс.) и образовании (на 49,7%, до 20,8 тыс.).

В Казахстане продлили мораторий на проверку бизнеса до конца 2023 года. Об этом 23 ноября сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса.

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