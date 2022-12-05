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В Казахстане сократилась добыча природного газа

баллоны, добыча Фото: freepik
Объем производства природного газа в Казахстане за 10 месяцев этого года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%, следует из сообщения Бюро национальной статистики, передает корреспондент Zakon.kz.

В натуральном выражении за отчетный период было добыто 43 366,8 млн м³ природного газа. Это ниже на 1,5%, чем в аналогичный период прошлого года. 25 777,1 млн м³ нефтяного попутного газа, это на 2,9% меньше, чем в январе – октябре 2021 года.

В Казахстане производством добычи природного газа занимаются четыре предприятия.

В Министерстве энергетики прогнозируют дефицит газа в РК. Эксперт в нефтегазовой области Олжас Байдильдинов поделился своим мнением, объяснив причины сложившейся ситуации в стране с голубым топливом.

Специалист подчеркнул, что Казахстан – нефтяная держава, но не газовая. При этом цены на реализацию газа неадекватные, ниже себестоимости, а должны быть "в рынке". 

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