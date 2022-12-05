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Почему нельзя отказаться от платных дорог, объяснили в МИИР РК

Почему нельзя отказаться от платных дорог объяснили в МИИР РК Фото: Казавтожол
Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Жамбыл Бахтияр на встрече по обсуждению петиции об отмене платных дорог в Казахстане разъяснил, почему власти не могут отказаться от платных дорог, сообщает корреспондент Zakon.kz

Жамбыл Бахтияр напомнил, что введение запланированной в этом году платности на 4 тыс. дорог перенесли в связи с обращением жителей. Они, по его словам, предложили не внедрять абонентскую плату для казахстанцев.

"Платность на дорогах второй категории с трехполосным движением будем внедрять в том случае, если одобрит население. Решение будет принято после одобрения населения. По петиции, по первой категории платных дорог мы делаем ремонтные работы, содержание улучшилось по сравнению с прошлым годом. От платных дорог не можем отказаться, так как на строительство дорог выделяются средства, после окончания строительства дорога должна сама себя содержать. В целом, абонентская плата будет введена с 15 декабря этого года". Зампред Комитета автомобильных дорог МИИР РК Жамбыл Бахтияр

В целом, по его данным, к этому часу в Казахстане насчитывается 2,2 тыс. платных дорог. Всего с начала года собрано порядка 20 млрд тенге. Сообщается, что данные средства будут направлены только на содержание дорог и закупку техники.

Между тем, по словам спикера, казахстанцы задолжали за платные дороги более 5 млрд тенге. Эта сумма, по его словам, накопилась с 23 ноября 2021 года по 1 декабря 2022 года.

"Есть два вида платных дорог. Первая: закрытая система: Астана – Щучинск, Караганда – Астана, Алматы – Капшагай, если есть задолженность, машина может проехать только после ее погашения. Семь участков протяженностью 1,4 тыс. км – открытая система, где происходит фиксация и начисление, за счет этого образовалась задолженность". Жамбыл Бахтияр

Так, по его данным, жители Жанакорганского района Кызылординской области обратились в Комитет автомобильных дорог с просьбой отменить для местных жителей абонентскую плату для грузового транспорта. Кроме того, у жителей накопились долги за пользование дорогой. Подписано медиативное соглашение, в соответствии с которым владельцы автотранспорта должны оплатить долги в установленные сроки. К примеру, имея задолженность на сумму 300 тыс. тенге, они будут оплачивать ее ежемесячно по графику в течение двух лет.

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