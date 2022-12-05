Свыше 23 тыс. алматинцев заболели ОРВИ на прошедшей неделе

На брифинге Региональной службы коммуникаций 5 декабря заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова рассказала, сколько алматинцев заболели ОРВИ на прошедшей неделе, сообщает Zakon.kz.

По ее данным, в Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 23 995 случаев ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил 1121,81, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 39,5% (33 470 случаев). При этом 65,7% заболеваний приходится на детей.

Кроме того, в этот же период зарегистрировано 110 случаев гриппа.

"Зарегистрировано 110 случаев заболеваемости гриппом, из них типом "В" – 109 случаев, типом "A" (H3N2) – 1 случай, все больные получили лечение, состояние удовлетворительное", – отметила Асель Калыкова.

Спикер напомнила, что вакцинация не только защищает население от заражения вирусом гриппа, но и помогает существенно снизить частоту осложнений и смертности.

По состоянию на 30 ноября 2022 года вакцинированы против гриппа 223 349 человек, в том числе 210 000 лиц, входящие в "группу риска" (100%).

Ранее алматинцам рекомендовали носить маски в общественных местах.