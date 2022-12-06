У найденного мертвым начальника смены на ТЭЦ Экибастуза в день аварии был выходной
В соцсетях Казахстана появилась информация о смерти начальника участка Экибастузской ТЭЦ Сергея Видлога.
"Этот человек не находился на рабочем месте, у него был выходной". Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал
6 ноября в ДП Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго заявили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
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4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.