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У найденного мертвым начальника смены на ТЭЦ Экибастуза в день аварии был выходной

Экибастуз Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге высказался о погибшем начальнике участка ТЭЦ Экибастуза, передает корреспондент Zakon.kz.

В соцсетях Казахстана появилась информация о смерти начальника участка Экибастузской ТЭЦ Сергея Видлога.

"Этот человек не находился на рабочем месте, у него был выходной". Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал

6 ноября в ДП Павлодарской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго заявили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.


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4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

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Мадина Мамырханова
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