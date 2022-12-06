Моя семья никуда не выезжала – аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ

Аким Экибастуза Аян Бейсекин на брифинге прокомментировал вопрос о том, где он и его семья находились в момент и после аварии на ТЭЦ, из-за которой город остался без тепла, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, коснулось ли отключение от тепла лично акима города и его семьи.

"Моя семья находится 24 часа в сутки в городе Экибастузе. С момента, как мы сюда переехали, на протяжении трех месяцев никуда не выезжали". Аким Экибастуза Аян Бейсекин

Он сообщил, что в его доме тоже не было тепла.

"Да, отключали, было занижение параметров, мы об этом тоже говорили, по всему городу. Кроме того, были повреждения, мы говорили только о значимых повреждениях, были еще на внутриквартальных сетях незначительные повреждения, когда принимали решение об отключении внутриквартальных сетей". Аян Бейсекин

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.





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4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.