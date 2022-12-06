Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Моя семья никуда не выезжала – аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ

аким Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Аким Экибастуза Аян Бейсекин на брифинге прокомментировал вопрос о том, где он и его семья находились в момент и после аварии на ТЭЦ, из-за которой город остался без тепла, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, коснулось ли отключение от тепла лично акима города и его семьи.

"Моя семья находится 24 часа в сутки в городе Экибастузе. С момента, как мы сюда переехали, на протяжении трех месяцев никуда не выезжали". Аким Экибастуза Аян Бейсекин

Он сообщил, что в его доме тоже не было тепла.

"Да, отключали, было занижение параметров, мы об этом тоже говорили, по всему городу. Кроме того, были повреждения, мы говорили только о значимых повреждениях, были еще на внутриквартальных сетях незначительные повреждения, когда принимали решение об отключении внутриквартальных сетей". Аян Бейсекин

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.


Новость по теме

Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

Читайте также

У найденного мертвым начальника смены на ТЭЦ Экибастуза в день аварии был выходной

Счета не будут выставляться оставшимся без тепла жителям Экибастуза

Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Еще один ЖК подключили к теплу

Мадина Мамырханова
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Найден мертвым начальник участка
Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
торги на бирже
Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления