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Астанчан напугал смог, окутавший сегодня столицу

Астанчан напугал смог, окутавший сегодня столицу Фото: скриншот с видео
Синоптики зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по нескольким видам загрязняющих воздух веществ в столице. Астана даже попала из-за этого в пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом, сообщает Zakon.kz

Антирейтинг по информации телеканала "Астана" составила компания по контролю качества воздуха IQAir.

Синоптики говорят концентрация загрязнителя PM2,5 в воздухе превысила сегодня годовое нормативное значение ВОЗ. Причем более чем в 26 раз. Как результат, в рейтинге городов с самым грязным воздухом Астана заняла пятое место. Перед нами по два города из Пакистана и Индии. К слову, в Казгидромет смог над столицей объясняют отсутствием ветра.

"6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, это сочетание краткосрочных таких факторов как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха". Алина Исмагулова пресс-секретарь РГП "Казгидромет"

Как утверждают отечественные экологи, необходима газификация, переход на бензин стандарта евро-5 и др. А пока, чтобы уберечь организм от отравления в такие хмурые дни, специалисты советуют носить на улице медицинские маски, а в домах не открывать окна.

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Елена Вебер
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