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8 декабря на Марс упадет лунная тень

8 декабря на Марс упадет лунная тень Фото: pixabay
Астрономы напомнили о том, что 8 декабря произойдет сразу три астрономических события: полнолуние, противостояние Марса и его покрытие полной Луной, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, такое противостояние Марса случается только раз в два года.

По информации Роскосмоса, завтра луна будет полной, а видимые размеры и блеск Красной планеты — максимальными за двухлетний период, что сделает условия наблюдений максимально благоприятными — в этот раз больше повезло жителям северных и восточных регионов Европейской части России.

А вот по информации kalendar2022.ru, в этот день ожидаются сильные магнитные колебания. Чувствительным людям стоит воздержаться от какой-либо деятельности и как следует отдохнуть.

Ранее сообщали, что в начале декабря можно будет наблюдать мощный метеорный поток-гигант - геминиды.

Поток действует с 4 по 17 декабря. Пик активности — в ночь с 13 на 14 декабря. По прогнозам ожидается до 150 метеоров в час.

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